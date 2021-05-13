Уряд пропонує нові обмеження для АЗС. Як це вплине на ціни пального

Уряд може ввести обмеження на «паливні» націнки

Мінекономіки пропонує встановити граничну маржу на пальне для мереж АЗС. Таким чином уряд збирається контролювати ціни на АЗС

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні торговельної надбавки для пального, повідомляє enkorr.

Пропонується ввести наступні обмеження надбавки:

для дизеля – не більше 7 грн на літрі;

для бензину – не більше 5 грн на літрі.

Відповідні обмеження маржі для мереж автозаправних станцій пропонується внести до урядової «карантинної» постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК «Нафтогаз України», який надаватиме їх Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а останнє – публікуватиме середні ціни одного літра ДП і бензину до 5 числа кожного місяця.

У відомстві пояснили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДП шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживань суб'єктами господарювання й доступності моторного палива для населення.

Нагадаємо, днями уряд зобов’язав заправки, попереджати про наміри підняти ціни. Це означає, що власники заправок мають звітувати уряду про свої наміри підняти ціни за 20 днів до зміни цін.

В Кабміні вважають, що контроль цін дозволить впливати на ситуації, що склалася на паливному ринку України. Тож теоретично рішення уряду має позитивно вплинути на цінову ситуації на ринку.

Детально про це – за посиланням.