Про зустріч Овсяннікової клопотав фонд Каспарова: нові подробиці скандалу

Зустріч зі студентами мала бути на тему боротьби з фейками у журналістиці

До скандалу причетна організація, яку очолює російський опозиціонер Гаррі Каспаров

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка отримав пропозицію щодо проведення зустрічі російської пропагандистки Марини Овсяннікової від фонду «Human Rights Foundation». Цей фонд, як відомо, очолює російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Відповідний лист оприлюднило видання Lb.ua.

Директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Різун наголосив, що пропозицію про проведення зустрічі він відхилив. Зустріч зі студентами мала бути на тему «Сучасні стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах».

На думку Різуна, зустріч студентів з «осознавшей свою вину» московською пропагандисткою свідчить про те, що «деякі міжнародні організації не відчувають межі між добром і злом, військовою спецоперацією і війною на винищення цілого народу в сучасній Європі».

Володимир Різун порівняв таку ініціативу із зустріччю з гарним німецьким журналістом у Москві під час звірств гітлерівців у СРСР або ж із проведенням діалогів і дискусій з представниками німецької еліти як рівноправними після перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

«Москвія знищила себе як інтелектуальний партнер, співрозмовник на віки. Так, серед вовчої зграї знайдеться гарний вовк, але це не відміняє вовчої натури цілої зграї, яка на 80% підтримує свого вожака на ґвалтування дітей, знищення жінок і похилих людей, мародерство, стирання з лиця землі шкіл, лікарень, церков, музеїв», – підкреслив Різун.

Лист надрукований на бланку Operation Sunflower. Цей проект підтримується організацією Human Rights Foundation

Нагадаємо, пресконференція за участю російської пропагандистки, а нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової мала відбутися 1 червня, але була скасована. Гендиректор «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».

Згодом стало відомо, що пресконференцію російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформагенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»).

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

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