Скандал з Овсянніковою: стали відомі нові деталі

За даними ЗМІ, у Києві планувалася ще й зустріч Овсяннікової зі студентами

Допомагала у питаннях проведення пресконференції російської пропагандистки у Києві українська антикорупційна громадська організація

Пресконференцію російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформагенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»). Про це «Детектору медіа» розповів генеральний директор «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко.

За його словами, Маріам Ламберт (Mariam Lambert-Ait Hassou) – засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation – від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті зі свого боку звернулися до інформагенції. Коментарів від організації «СтопКор» наразі отримати не вдалося.

«Стоп Корупції» – громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій.

Як повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на свої джерела, у рамках візиту російської пропагандистки Овсяннікової до Києва планувалася ще й зустріч зі студентами. Ректора Київського національного університету імені Шевченка просили «посприяти в організації зустрічі студентів із інституту журналістики КНУ з правозахисницею Емі Карр та росіянкою Мариною Овсянніковою». У листі йшлося про період перебування Овсяннікової в Києві – з 30 травня до 3 червня. «Громадського радіо» зазначає, що керівник Інституту журналістики Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі.

Зазначимо, що Емі Карр представляє організацію, яка номінувала Овсяннікову на премію Вацлава Гавела, і зараз перебуває в Україні.

Нагадаємо, пресконференція за участю російської пропагандистки, а нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової мала відбутися 1 червня, але була скасована. Гендиректор «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

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