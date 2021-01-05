У Києві розпочалась реєстрація на пробне ЗНО: все, що потрібно знати

Цьогоріч одинадцятикласники зможуть обрати для проходження пробного ЗНО лише один предмет

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 5 по 19 січня

5 січня відкрито реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання для майбутніх абітурієнтів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 19 січня включно.

«Зважаючи на карантинні обмеження, цьогоріч одинадцятикласники зможуть обрати для проходження лише один предмет. Саме ж тестування відбудеться 10 квітня, а результати будуть опубліковані на особистих інформаційних сторінках на спеціальному сервісі 16 квітня», – розповів Мондриївський.

Де можна зареєструватися на пробне ЗНО-2021

Він зазначив, що зареєструватися випускники можуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти Києва – www.kyivtest.org.ua.

Що потрібно для реєстрації

заповнити реєстраційну форму,

зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації,

роздрукувати квитанцію,

оплатити послугу проведення пробного ЗНО,

за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

«Також учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх інших навчальних предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома, що дасть можливість краще підготуватися до справжнього зовнішнього незалежного оцінювання», – додав Мондриївський.

Які предмети доступні для вибору

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

українська мова,

українська мова й література,

історія України,

математика,

біологія,

географія,

фізика,

хімія,

англійська, іспанська, німецька та французька мови.

Так, усі охочі зможуть ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання: з порядком доступу до пункту тестування й робочого місця, особливостями роботи з бланками відповідей, структурою та змістом тестових зошитів.

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень.

Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.