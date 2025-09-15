Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року

Погода в Україні цього тижня буде теплою, але з дощами та грозами

Протягом тижня в Україні очікується мінлива погода: сонячні та теплі дні чергуватимуться з дощами та грозами, особливо у західних і південних областях. Вночі температура коливатиметься від +7° до +15°, вдень – від +18° до +28°, на півдні місцями до +29°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

15 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +10…+12°, вдень +22…+24°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на півдні: Ніч +13…+15°, день +25…+27°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Вночі +9…+11°, вдень +16…+21°. Дощі, місцями грози.

на сході: Ніч +11…+13°, день +24…+26°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Вночі +11…+13°, вдень +23…+25°. Переважно без опадів.

у Києві: Вночі +12°, вдень +22…+23°. Мінлива хмарність, без дощів.

16 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +9…+11°, вдень +23…+25°. Малохмарно, без опадів.

на півдні: Ніч +14…+16°, день +26…+28°. Сонячно.

на заході: Вночі +9…+12°, вдень +20…+23°. Локальні дощі.

на сході: Ніч +12…+14°, день +25…+27°. Хмарність змінна.

у центрі: Вночі +11…+13°, вдень +23…+25°. Без істотних опадів.

у Києві: Вночі +11°, вдень +24°. Ясно.

17 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +10…+13°, вдень +23…+25°. Місцями дощ.

на півдні: Ніч +14…+16°, день +26…+28°. Переважно ясно.

на заході: Вночі +10…+12°, вдень +18…+23°. Дощі з грозами.

на сході: Ніч +13…+15°, день +24…+26°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Вночі +12…+14°, вдень +23…+25°. Місцями короткочасний дощ.

у Києві: Вночі +13°, вдень +24°. Хмарно, невеликий дощ.

18 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +9…+11°, вдень +20…+22°. Місцями дощ.

на півдні: Ніч +15…+17°, день +22…+24°. Дощі з грозами, сильний вітер.

на заході: Вночі +8…+10°, вдень +18…+21°. Хмарно, з дощем.

на сході: Ніч +12…+14°, день +21…+23°. Хмарно, короткочасні опади.

у центрі: Вночі +11…+13°, вдень +20…+23°. Локальні грози.

у Києві: Вночі +12°, вдень +22°. Хмарно, невеликий дощ.

19 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +8…+10°, вдень +23…+25°. Без істотних опадів.

на півдні: Ніч +12…+14°, день +26…+29°. Сонячно.

на заході: Вночі +7…+9°, вдень +20…+23°. Мінлива хмарність.

на сході: Ніч +11…+13°, день +23…+26°. Ясно.

у центрі: Вночі +10…+12°, вдень +24…+26°. Без опадів.

у Києві: Вночі +11°, вдень +24°. Малохмарно.

20 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +9…+11°, вдень +22…+24°. Без опадів.

на півдні: Ніч +13…+15°, день +26…+28°. Сонячно.

на заході: Вночі +8…+10°, вдень +21…+23°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Ніч +11…+13°, день +24…+26°. Переважно ясно.

у центрі: Вночі +10…+12°, вдень +23…+25°. Без опадів.

у Києві: Вночі +11°, вдень +24°. Ясно.

21 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +7…+9°, вдень +18…+20°. Малохмарно.

на півдні: Ніч +12…+14°, день +23…+26°. Сонячно, сухо.

на заході: Вночі +7…+9°, вдень +19…+21°. Хмарно, без опадів.

на сході: Ніч +10…+12°, день +21…+23°. Ясно.

у центрі: Вночі +9…+11°, вдень +20…+22°. Суха погода.

у Києві: Вночі +10°, вдень +21°. Сонячно.

Нагадаємо, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях значні дощі.