Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року

Максим Бурич
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Погода в Україні цього тижня буде теплою, але з дощами та грозами

Протягом тижня в Україні очікується мінлива погода: сонячні та теплі дні чергуватимуться з дощами та грозами, особливо у західних і південних областях. Вночі температура коливатиметься від +7° до +15°, вдень – від +18° до +28°, на півдні місцями до +29°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

15 вересня

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року фото 1

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +10…+12°, вдень +22…+24°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на півдні: Ніч +13…+15°, день +25…+27°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Вночі +9…+11°, вдень +16…+21°. Дощі, місцями грози.
  • на сході: Ніч +11…+13°, день +24…+26°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Вночі +11…+13°, вдень +23…+25°. Переважно без опадів.
  • у Києві: Вночі +12°, вдень +22…+23°. Мінлива хмарність, без дощів.

16 вересня

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року фото 2

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +9…+11°, вдень +23…+25°. Малохмарно, без опадів.
  • на півдні: Ніч +14…+16°, день +26…+28°. Сонячно.
  • на заході: Вночі +9…+12°, вдень +20…+23°. Локальні дощі.
  • на сході: Ніч +12…+14°, день +25…+27°. Хмарність змінна.
  • у центрі: Вночі +11…+13°, вдень +23…+25°. Без істотних опадів.
  • у Києві: Вночі +11°, вдень +24°. Ясно.

17 вересня

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року фото 3

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +10…+13°, вдень +23…+25°. Місцями дощ.
  • на півдні: Ніч +14…+16°, день +26…+28°. Переважно ясно.
  • на заході: Вночі +10…+12°, вдень +18…+23°. Дощі з грозами.
  • на сході: Ніч +13…+15°, день +24…+26°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Вночі +12…+14°, вдень +23…+25°. Місцями короткочасний дощ.
  • у Києві: Вночі +13°, вдень +24°. Хмарно, невеликий дощ.

18 вересня

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року фото 4

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +9…+11°, вдень +20…+22°. Місцями дощ.
  • на півдні: Ніч +15…+17°, день +22…+24°. Дощі з грозами, сильний вітер.
  • на заході: Вночі +8…+10°, вдень +18…+21°. Хмарно, з дощем.
  • на сході: Ніч +12…+14°, день +21…+23°. Хмарно, короткочасні опади.
  • у центрі: Вночі +11…+13°, вдень +20…+23°. Локальні грози.
  • у Києві: Вночі +12°, вдень +22°. Хмарно, невеликий дощ.

19 вересня

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року фото 5

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +8…+10°, вдень +23…+25°. Без істотних опадів.
  • на півдні: Ніч +12…+14°, день +26…+29°. Сонячно.
  • на заході: Вночі +7…+9°, вдень +20…+23°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Ніч +11…+13°, день +23…+26°. Ясно.
  • у центрі: Вночі +10…+12°, вдень +24…+26°. Без опадів.
  • у Києві: Вночі +11°, вдень +24°. Малохмарно.

20 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +9…+11°, вдень +22…+24°. Без опадів.
  • на півдні: Ніч +13…+15°, день +26…+28°. Сонячно.
  • на заході: Вночі +8…+10°, вдень +21…+23°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Ніч +11…+13°, день +24…+26°. Переважно ясно.
  • у центрі: Вночі +10…+12°, вдень +23…+25°. Без опадів.
  • у Києві: Вночі +11°, вдень +24°. Ясно.

21 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +7…+9°, вдень +18…+20°. Малохмарно.
  • на півдні: Ніч +12…+14°, день +23…+26°. Сонячно, сухо.
  • на заході: Вночі +7…+9°, вдень +19…+21°. Хмарно, без опадів.
  • на сході: Ніч +10…+12°, день +21…+23°. Ясно.
  • у центрі: Вночі +9…+11°, вдень +20…+22°. Суха погода.
  • у Києві: Вночі +10°, вдень +21°. Сонячно.

Нагадаємо, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях значні дощі. 

