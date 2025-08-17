В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 17 серпня

У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град

У північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині короткочасні дощі, грози

Сьогодні, 17 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Температура вночі 14-19°, вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.

Прогноз погоди на 17 серпня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди, у якому зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін, передає «Главком».

Однак, за словами Діденко, вже зовсім скоро може посилитись спека, але згодом прийде похолодання.

У прогнозі синоптикині зазначається, що 17 та 18 серпня в Україні очікується посилення спеки, а вже з 19 серпня на більшість областей країни насунеться похолодання.