В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Перший сніг випав біля Говерли наприкінці серпня

Українці у соцмережах активно діляться відео нетипової для кінця літа погоди. У Карпатах випав сніг, а температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

❄️😳Перший сніг випав біля Говерли, – кадри засніженої місцевості публікують у соцмережах



Також сніжить в урочищі Заросляк, Яремчі та Драгобраті. pic.twitter.com/NaMDn9Z410 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025

Як повдіомляли раніше, за даними гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 09:30 24 серпня, в урочищі Заросляк, що розташоване неподалік Говерли, випав перший сніг цього сезону.

фото: гірські рятувальники Прикарпаття

Окрім снігу, у цій місцевості спостерігаються й інші опади – дощ та град. Вітер західний, його швидкість сягає 2-8 м/с.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з урочистим зверненням до нації з нагоди Дня Незалежності. Своє звернення Глава держави виголосив у серці Києва, на майдані Незалежності, підкреслюючи, що ця площа є символом та хранителем свободи, місцем, де історія твориться і народжується сила народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Звертаючись до українців, Зеленський наголосив на важливості символів, що оточують нас у цей день. Монумент Незалежності, що має залізобетонний каркас, став для нього уособленням стійкості України, яка «вистояла супроти великого лиха».