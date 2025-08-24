Головна Країна Суспільство
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С
колаж: glavcom.ua

Перший сніг випав біля Говерли наприкінці серпня

Українці у соцмережах активно діляться відео нетипової для кінця літа погоди. У Карпатах випав сніг, а температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Як повдіомляли раніше, за даними гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 09:30 24 серпня, в урочищі Заросляк, що розташоване неподалік Говерли, випав перший сніг цього сезону.

В Україні на День Незалежності випав сніг (відео) фото 1
фото: гірські рятувальники Прикарпаття

Окрім снігу, у цій місцевості спостерігаються й інші опади – дощ та град. Вітер західний, його швидкість сягає 2-8 м/с.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з урочистим зверненням до нації з нагоди Дня Незалежності. Своє звернення Глава держави виголосив у серці Києва, на майдані Незалежності, підкреслюючи, що ця площа є символом та хранителем свободи, місцем, де історія твориться і народжується сила народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Звертаючись до українців, Зеленський наголосив на важливості символів, що оточують нас у цей день. Монумент Незалежності, що має залізобетонний каркас, став для нього уособленням стійкості України, яка «вистояла супроти великого лиха».

Теги: погода снігопад Україна Карпати (гори) День Незалежності

