Проєкт постанови про недовіру генпрокурору зник з сайту Ради



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3 березня у фракціі партії «Слуга народу» почали збір підписів за відставку Руслана Рябошапки

Згодом текст постанови знову з'явився на сайті парламенту, ініціаторами документа є ряд депутатів від «Слуги народу» та «Опозиційної платформи – За життя»

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Проєкт постанови зареєстровано сьогодні під №3154.

Проте текст проєкту постанови зник із сайту Ради.

Ініціаторами документи є ряд депутатів від «Слуги народу», «Опозиційної платформи – За життя» та один позафракційний. Від «Слуги народк», зокрема, це Олександр Дубінський та Максим Бужанський.

Спочатку інформація у картці проєкту постанови на сайті Ради постійно оновлювалась і список авторів доповнювався, а згодом вся інформація просто зникла.

Згодом текст постанови знову з'явився на сайті парламенту.

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Нагадаємо, востаннє Рябошапка зустрічався з послами країн «Великої сімки» у січні, тоді вони обговорювали питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

До слова, у середу в Раді має відбутися звіт правоохоронних органів.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

3 березня у фракціі партії «Слуга народу» почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.