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Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW

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Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Росія не полишає спроб впливати на політичні процеси всередині Молдови
фото: ukrinform.ua

Кремль використовує виборчий блок «Перемога» для дестабілізації ситуації всередині Молдови

Між прокремлівськими політиками Молдови та російськими офіційними особами з 6 по 9 червня відбулась низка зустрічей. В останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що 9 червня прокремлівський молдавський виборчий блок «Перемога» провів свій другий з’їзд у Москві.

Російські пропагандистські ЗМІ, зокрема «РІА Новини», повідомили, що представники виборчого блоку «Перемога» обговорили президентські вибори в Молдові 20 жовтня 2024 року та референдум щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.

Проросійський молдавський політик і засновник блоку «Перемога» Ілан Шор на Заході перебуває під санкціями. Він заявив, що упевнений в можливостях свого політичного блоку перемогти чинну главу держави Майю Санду на президентських виборах, які мають відбутися в жовтні 2024 року.

Він також додав, що «використає будь-які необхідні методи» для досягнення цієї мети та звільнення Молдови від «проєвропейських бандитів», які зараз очолюють країну.

Шор заявив, що єдиним способом «відродити Молдову» є приєднання Молдови до керованого Кремлем Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), і що блок «Перемога» працює над цим.

Башкан (очільниця) молдавської автономії Гагаузія Євгенія Гуцул заявила, що блок «Перемога» провів свій з’їзд у Росії, тому що молдавський уряд нібито погрожує опозиціонерам, і заявила, що Молдова буде втягнута в війну в Україні, якщо молдавани проголосують за приєднання ЄС.

Гуцул також зустрілася з низкою кремлівських чиновників і російських губернаторів під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), ще більше зміцнивши свої зв’язки з Кремлем.

Гуцул мала також коротку зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах ПМЕФ 9 червня та підкреслила прагнення Гагаузії до більшої співпраці з Росією. Опозиціонерка заявила, що в майбутньому знову зустрінеться і з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Україна може закрити кордон з Молдовою: посол назвав умову.

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