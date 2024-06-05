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Україна може закрити кордон з Молдовою: посол назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна може закрити кордон з Молдовою: посол назвав умову
За словами посла, Київ продовжує уважно стежити за ситуацією в Придністровському регіоні та загалом у Молдові
фото з відкритих джерел

Якщо до влади в Молдові прийде до влади проросійський уряд, Україна буде змушена посилювати безпекові заходи

Посол України в Молдові Марко Шевченко допустив часткове або повне закриття Києвом кордону із сусідньою державою, якщо в ній до влади прийдуть проросійські партії. Про це він повідомив Exclusiv TV, пише NewsMaker.

Шевченко, говорячи про потенційний прихід до влади проросійського керівництва Молдови, навів аналогію з початком повномасштабної війни, коли Україна закрила кордони у Придністровському регіоні.

«Яку позицію має зайняти Україна в цьому випадку? У 2022 році, коли почалася війна, одним з перших рішень українського керівництва було закриття кордонів у Придністровському регіоні, оскільки цей регіон контролюється Росією», – нагадав український дипломат.

За словами посла, якщо до влади в Молдові прийде до влади проросійський уряд, Україна буде змушена посилювати безпекові заходи.

«Я думаю, було б природно очікувати, що якщо до влади (в Кишиневі – «Главком») прийде уряд, який виступає за стратегічне партнерство з Росією, а це означає, що «Росія повертається в Молдову», то природним кроком з боку України буде посилення заходів безпеки на кордоні», – додав він.

Шевченко уточнив, що можливо йтиметься про обмеження перетину кордону «або для товарів і людей, або тільки для товарів, або тільки для людей».

Український посол також заявив, що влада в Києві продовжує уважно стежити за ситуацією в Придністровському регіоні, а також у Молдові в цілому.

Нагадаємо, ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав про внутрішню політичну ситуацію в республіці та передавав дані про візити представників Міноборони України для Олексія Макарова – куратора з ГРУ РФ.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що наступними цілями Росії можуть бути країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан.

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Теги: Молдова посол кордон Придністров'я

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