Аудіоперехоплення СБУ: рашисти спеціально розстрілюють школярів (відео)

Для окупантів немає нічого святого

Путінська орда продовжує коїти злочини проти людяності

Служба безпеки України зробила шокуюче аудіоперехоплення на півдні України.

Окупанти спеціально розстрілюють дітей, які йдуть до школи.

На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню:

– Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

– Понятно. Что несли?

– Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

– Понятно. Отработал?

– Не стал пока.

– Жалеешь, да, пока?

– Пропущу пока.

– Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

– Да, принял.

«Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою», – пообіцяли в СБУ.

Нагадаємо, Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території «Азовсталі». Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони, проти людей може бути застосована хімічна зброя.