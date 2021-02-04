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    Протест у Греції: мітингарі кидалися «коктейлями Молотова», поліція відповіла сльозогінним газом

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    ЗМІ повідомляють про затриманих під час сутичок з правоохоронцями&nbsp; - Протест у Греції: мітингарі кидалися «коктейлями Молотова», поліція відповіла сльозогінним газом
    ЗМІ повідомляють про затриманих під час сутичок з правоохоронцями 
    Фото: Янніс Колесідіс / ANA-MPA

    Також група демонстрантів закидала Банк Греції червоною фарбою

    Протестувальники вступили в сутички з правоохоронцями в Афінах та Салоніках у четвер під час двох маршів на знак протесту проти урядового законопроєкту, який внесе зміни до системи вищої освіти.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    Група мітингарів кинула «коктейлі Молотова» у бік спецпризначенців біля будівлі парламенту, вони відповіли сльозогінним газом. Інша група протестувальників вилила червону фарбу на будівлю Банку Греції.

    У Салоніках мітингувальники кидали каміння та «коктейлі Молотова» у бік підрозділу спецпризначенців, які застосували сльозогінний газ. За даними ЗМІ, в результаті сутичок є затримані.

    Учасники демонстрацій, які включають студентів університетів, а також профспілки вчителів та батьків, хочуть, щоб міністерство освіти згадало про низку положень, включених до його законопроєкту, таких як плани створити спеціальну групу, яка займатиметься забезпеченням студентських кампусів.

    Демонстранти також проти введення мінімальних вимог для вступу та максимальних періодів для здобуття студентами дипломів.

     

    Теги: Греція протест поліція
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