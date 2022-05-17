Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 ворожих цілей

Ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога

За добу вівторка 17 травня Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 повітряних цілей ворога. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

11 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.