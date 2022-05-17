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    Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 ворожих цілей

    Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня - Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 ворожих цілей
    Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня
    фото з відкритих джерел

    Ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога

    За добу вівторка 17 травня Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 повітряних цілей ворога. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

    17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

    Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

    Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

    • 11 БпЛА (ОТР);
    • 4 крилаті ракети.
    Нагадаємо, триває 83-тя доба повномасштабної воєнної агресії Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосередив на Донецькому напрямку.
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 ворожих цілей