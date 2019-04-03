Вибори президента: ЦВК оприлюднила дані підрахунку 99,88% голосів
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За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 871 тисяча 935 осіб
Результати виборів першого туру президента України станом на 06:26 3 квітня продовжують показувати значний відрив Володимира Зеленського від другого місця.
Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті Центрвиборчкому.
За результатами підрахунку 99,98% протоколів, Зеленський набирає 30,23% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,95% голосів, Юлія Тимошенко - 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,67%) та Анатолій Гриценко (6,91%).
За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 871 тисяча 935 осіб.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.
У вівторок пізно ввечері Центрвиборчком прийняв протоколи з 19 територіальних виборчих округів.
За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленський і Порошенко.