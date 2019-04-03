Вибори президента: ЦВК оприлюднила дані підрахунку 99,88% голосів



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ЦВК залишилося опрацювати 0,12% протоколів Фото: Главком

За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 871 тисяча 935 осіб

Результати виборів першого туру президента України станом на 06:26 3 квітня продовжують показувати значний відрив Володимира Зеленського від другого місця.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 99,98% протоколів, Зеленський набирає 30,23% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,95% голосів, Юлія Тимошенко - 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,67%) та Анатолій Гриценко (6,91%).

За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 871 тисяча 935 осіб.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.

У вівторок пізно ввечері Центрвиборчком прийняв протоколи з 19 територіальних виборчих округів.

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленський і Порошенко.