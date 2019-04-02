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    Пункт пропуску «Гнутове» закриють на ремонт

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    Пункт пропуску «Гнутове» закриють на ремонт

    Пропускний пункт буде закритий з 5 по 7 квітня

    КПВВ «Гнутове», що розташований в межах діючого гуманітарного дорожнього коридору «Новоазовськ - Покровськ - Талаківка – Маріуполь», в період з 5 по 7 квітня буде закритий на реконструкцію. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook

    Зазначається, що вже змонтовані нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю. Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для осіб, які перетинають лінію розмежування.

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    «Задля забезпечення безпеки проведення робіт за рішенням Командувача об’єднаних сил з 5 по 7 квітня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Гнутове». Це мінімально необхідний час для оновлення дорожнього покриття, монтажу конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення», - йдеться в повідомленні. 

    Командування Об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації при плануванні своїх поїздок.

    Раніше повідомлялося, що Росія нічого не зробила для облаштування пункту пропуску «Золоте» на Луганщині, і цим посилює гуманітарну катастрофу на Донбасі.

    Нагадаємо, вранці 24 березня Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині.

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