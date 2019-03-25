Геращенко заявила, що РФ нічого не зробила для облаштування КПВВ «Золоте»
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Про відкриття КПВВ «Золоте» лідери «нормандського формату» домовилися в жовтні 2015 року у Парижі
Росія нічого не зробили для облаштування пункту пропуску «Золоте» на Луганщині, і цим посилює гуманітарну катастрофу на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
«Про відкриття КПВВ «Золоте» лідери «нормандського формату» домовилися в жовтні 2015 року у Парижі. Українська сторона негайно розпочала обладнання пункту. З бюджету було виділено 7 млн грн на ремонт дороги, встановлення зручних робочих місць прикордонників, закуплено обладнання для перевірки авто і документів, облаштовано санвузли, бомбосховище, медпункт»,- наголосила політик.
«Це одне з найзручніших і найкраще обладнаних КПВВ . Ми відкрили цей критично важливий для Луганщини пункт перетину 31 березня 16 року . Контрольовані росіянам бойовики тоді влаштували провокацію і заблокували роботу КПВВ. Звичайно, з повного благословіння РФ»,- додала вона.
Геращенко підкреслила, що протягом трьох років на утримання недіючого КПВВ, де змушені були чергувати прикордонники, наші військові, пішло майже 2 млн грн.
«Днями українська сторона направила дипломатичну ноту краінам нормандського формату, в тому числі і РФ, що ситуація з відсутністю нормальних пунктів перетину на Луганщині близька до катастрофічної і поінформували, що 24 березня ми відкриваємо КПВВ»,- наголосила народний депутат.
Геращенко додала: «Плани РФ – інші. Їх план – повна ізоляція окупованого Донбасу. Сьогодні ми через відеоспостереження могли побачити територію за КПВВ «Золоте». Там – запустіння, відсутність дороги, жодного натяку на пункт перетину, жодного руху для розмінування території , встановлення пунктів перевірки документів , санвузлів».
Також Геращенко зауважила, щодо особливої позиції ОБСЄ, які всі ці роки мовчать про те, що РФ і їх маріонетки нічого не зробили для облаштування КПВВ, для вирішення гуманітарних питань і , навпаки, посилюють гуманітарну катастрофу на Донбасі.
«А «Золоте» ми відкриємо. Аби жителям окупованих територій було легше і зручніше приїжджати на підконтрольні українській владі регіони. Й робитимемо все, аби всі ці КПВВ взагалі зникли з української землі – як тільки повернемо наш контроль над нашим кордоном»,- резюмувала Геращенко.
Нагадаємо, вранці 24 березня Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині.