Геращенко заявила, що РФ нічого не зробила для облаштування КПВВ «Золоте»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 березня Держприкордонслужба повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині

Про відкриття КПВВ «Золоте» лідери «нормандського формату» домовилися в жовтні 2015 року у Парижі

Росія нічого не зробили для облаштування пункту пропуску «Золоте» на Луганщині, і цим посилює гуманітарну катастрофу на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Про відкриття КПВВ «Золоте» лідери «нормандського формату» домовилися в жовтні 2015 року у Парижі. Українська сторона негайно розпочала обладнання пункту. З бюджету було виділено 7 млн грн на ремонт дороги, встановлення зручних робочих місць прикордонників, закуплено обладнання для перевірки авто і документів, облаштовано санвузли, бомбосховище, медпункт»,- наголосила політик.

«Це одне з найзручніших і найкраще обладнаних КПВВ . Ми відкрили цей критично важливий для Луганщини пункт перетину 31 березня 16 року . Контрольовані росіянам бойовики тоді влаштували провокацію і заблокували роботу КПВВ. Звичайно, з повного благословіння РФ»,- додала вона.

Геращенко підкреслила, що протягом трьох років на утримання недіючого КПВВ, де змушені були чергувати прикордонники, наші військові, пішло майже 2 млн грн.

«Днями українська сторона направила дипломатичну ноту краінам нормандського формату, в тому числі і РФ, що ситуація з відсутністю нормальних пунктів перетину на Луганщині близька до катастрофічної і поінформували, що 24 березня ми відкриваємо КПВВ»,- наголосила народний депутат.

Геращенко додала: «Плани РФ – інші. Їх план – повна ізоляція окупованого Донбасу. Сьогодні ми через відеоспостереження могли побачити територію за КПВВ «Золоте». Там – запустіння, відсутність дороги, жодного натяку на пункт перетину, жодного руху для розмінування території , встановлення пунктів перевірки документів , санвузлів».

Також Геращенко зауважила, щодо особливої позиції ОБСЄ, які всі ці роки мовчать про те, що РФ і їх маріонетки нічого не зробили для облаштування КПВВ, для вирішення гуманітарних питань і , навпаки, посилюють гуманітарну катастрофу на Донбасі.

«А «Золоте» ми відкриємо. Аби жителям окупованих територій було легше і зручніше приїжджати на підконтрольні українській владі регіони. Й робитимемо все, аби всі ці КПВВ взагалі зникли з української землі – як тільки повернемо наш контроль над нашим кордоном»,- резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, вранці 24 березня Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині.