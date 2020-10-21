Завтра на кордоні з Угорщиною відновить роботу пункт пропуску «Косино – Барабаш»



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На кордоні з Угорщиною відновлюється робота ще одного пункту пропуску

Пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Косино - Барабаш» буде здійснюватися винятково в 30-кілометрову зону на територію Угорщини

Завтра, 22 жовтня 2020 року, з 8:00 за київським часом буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску «Косино – Барабаш».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Про відновлення роботи пропускних операцій у пункті пропуску «Барабаш» українських прикордонників повідомили угорські колеги.

За інформацію угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Косино - Барабаш» буде здійснюватися винятково в 30-кілометрову зону на територію Угорщини.

Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.

Нагадаємо, що український Уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску «Косино».