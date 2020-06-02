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    Пункти пропуску на Донбасі готують до відкриття: стала відома дата

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    <span>Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС</span> - Пункти пропуску на Донбасі готують до відкриття: стала відома дата
    Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС
    Фото: РБК-Україна

    Пункти пропуску будуть відкривати після 10 червня

    Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі готують до відкриття в рамках ослаблення карантину. КПВВ почнуть відкривати після 10 червня.

    Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає сайт президента.

    Зокрема, Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

    На нараді у Зеленського також відзначили, що після ослаблення карантину значних спалахів не було, а Україна утримується на плато захворюваності на коронавірус.

    Відзначимо, на сьогодні пункти пропуску працюють в обмеженому режимі. Лінію розмежування можна перетнути за наявності спеціального дозволу, який видається командувачем ООС.

    Як повідомлялось, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727


    До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.

    ЗСУ КПВВ Україна Руслан Хомчак коронавірус
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