Пункти пропуску на Донбасі готують до відкриття: стала відома дата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС Фото: РБК-Україна

Пункти пропуску будуть відкривати після 10 червня

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі готують до відкриття в рамках ослаблення карантину. КПВВ почнуть відкривати після 10 червня.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає сайт президента.

Зокрема, Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

На нараді у Зеленського також відзначили, що після ослаблення карантину значних спалахів не було, а Україна утримується на плато захворюваності на коронавірус.

Відзначимо, на сьогодні пункти пропуску працюють в обмеженому режимі. Лінію розмежування можна перетнути за наявності спеціального дозволу, який видається командувачем ООС.

Як повідомлялось, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

Копіювати код для вставки





До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.