Пункти пропуску на Донбасі готують до відкриття: стала відома дата
Пункти пропуску будуть відкривати після 10 червня
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі готують до відкриття в рамках ослаблення карантину. КПВВ почнуть відкривати після 10 червня.
Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає сайт президента.
Зокрема, Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.
На нараді у Зеленського також відзначили, що після ослаблення карантину значних спалахів не було, а Україна утримується на плато захворюваності на коронавірус.
Відзначимо, на сьогодні пункти пропуску працюють в обмеженому режимі. Лінію розмежування можна перетнути за наявності спеціального дозволу, який видається командувачем ООС.
Як повідомлялось, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.
-
Всього24340
-
Хворіють13535
-
Одужали10078
-
Померли727
До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.