Зеленський прокоментував можливе застосування Росією хімічної зброї

Жодної хімічної або будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні ніхто не розробляє, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення Росії у нібито тому, що Україна розробляє бактеріологічну зброю та готує хімічну атаку. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«Російські пропагандисти сьогодні помітно пожвавішали. І дуже старалися. Напевно, для того, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя. Проти Донбасу. Проти Харкова. Проти десятків інших міст. Прикрити новими звинуваченнями. Новими-старими фейками. Вони звинувачують нас... Знову нас! Що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам собою показує, що російські окупанти на таке здатні.

«Вони вже робили такі речі у інших країнах. Так само! Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися. І самі робитимуть ще. Знову і знову. Якщо їх не зупинити. Як Молдову вони розірвали із Придністров'ям. Як Грузію розірвали з Абхазією. Як Україну розірвали з Донбасом та нашим Кримом. А звинувачують нас! Тих, хто став жертвою. Тих, хто мусить захищатися. Боротися просто за своє право жити. Самі приходять до нас на танках та з ракетами. Забирають чуже. Наш. Захоплюють. Навіть соромляться показати своїх офіцерів! Ховають своїх генералів. Приховують від свого народу, що відправляють строковиків на цю війну, аби тільки сили вторгнення зробили побільше. А ми винні! Нас усе звинувачують у нападках на нібито миролюбну Росію. І що тепер? Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак?», – сказав президент.

Президент запевнив, що жодної хімічної або будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні ніхто не розробляє.

«Ви вирішили провести «дехімізацію» України? Чим? Аміаком? Фосфор? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві у Харкові? По дитячій лікарні «Охмадит»? Або за лабораторіями, більшість з яких залишилися ще з радянських часів і займаються звичайною наукою. Звичайний! А не військовими технологіями. Ми адекватні люди. Я президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масової поразки на моїй землі ніхто не розробляє. І весь світ це знає. Ви знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь», – йдеться у заяві.

Напередодні ми писали, що Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.