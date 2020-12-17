  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін заявив, що проблеми з водою у Криму виникли через інфраструктуру

    • Розсилка
    На окупованому півострові всі великі міста вже отримують воду за графіком - Путін заявив, що проблеми з водою у Криму виникли через інфраструктуру
    На окупованому півострові всі великі міста вже отримують воду за графіком

    Запасів прісної води в Криму власних достатньо, просто цим раніше не займалися, ─ російський президент

    Президет РФ Путін вважає, що в окупованому Криму достатньо власних запасів прісної води, а проблеми з водопостачанням міст пов'язані з тим, що на півострові не займалися інфраструктурою. Про це він заявив на пресконференції.

    «Судячи з усього, запасів прісної води в Криму власних достатньо. Просто цим і в радянський час, тим більше в часи, коли Крим входив до складу України, не займалися. Сьогодні ці роботи ведуться широко, одним з напрямків було опріснення. Думаю, це буде точково... для широкого застосування це неефективно», ─ зазначив Путін.

    Він також додав, що у прилеглій до Криму акваторії Азовського моря під землею можуть бути великі запаси прісної води і запевнив, що Москва не буде економити на питанні водопостачання.

    Як повідомлялося 14 грудня, в окупованій Ялті питну воду подаватимуть лише двічі на день. Рішення прийняла місцева окупаційна «влада» через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

    Як відомо, в окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря.

    1 вересня стало відомо, що пересохли майже всі великі річки Криму. Гідрометцентр попереджав, що регіону не варто розраховувати на сильні дощі для вирішення проблеми з водою через розташування в степовій зоні.

    Згодом в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.

    Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

    У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

    Читайте також:

      Теги: Крим Росія вода Путін президент водопостачання влада окупація
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies