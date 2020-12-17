Путін заявив, що проблеми з водою у Криму виникли через інфраструктуру

На окупованому півострові всі великі міста вже отримують воду за графіком

Запасів прісної води в Криму власних достатньо, просто цим раніше не займалися, ─ російський президент

Президет РФ Путін вважає, що в окупованому Криму достатньо власних запасів прісної води, а проблеми з водопостачанням міст пов'язані з тим, що на півострові не займалися інфраструктурою. Про це він заявив на пресконференції.

«Судячи з усього, запасів прісної води в Криму власних достатньо. Просто цим і в радянський час, тим більше в часи, коли Крим входив до складу України, не займалися. Сьогодні ці роботи ведуться широко, одним з напрямків було опріснення. Думаю, це буде точково... для широкого застосування це неефективно», ─ зазначив Путін.

Він також додав, що у прилеглій до Криму акваторії Азовського моря під землею можуть бути великі запаси прісної води і запевнив, що Москва не буде економити на питанні водопостачання.

Як повідомлялося 14 грудня, в окупованій Ялті питну воду подаватимуть лише двічі на день. Рішення прийняла місцева окупаційна «влада» через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

Як відомо, в окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря.

1 вересня стало відомо, що пересохли майже всі великі річки Криму. Гідрометцентр попереджав, що регіону не варто розраховувати на сильні дощі для вирішення проблеми з водою через розташування в степовій зоні.

Згодом в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.

Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.