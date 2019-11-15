У Порошенка порадили Зеленському припинити принижуватись перед Путіним



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Депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко

Путін просто знущається над ним, а це означає, що знущається і над нами, - заявив Гончаренко

Президент Зеленський витрачає час на гонитву за Путіним і ефемерну зустріч з ним, принижуючи себе і Україну. Зеленський має зосередитись на розбудові та зміцненні співпраці з міжнародними партнерами нашої держави, а не виконувати чергову путінську забаганку. Про це депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко сказав у коментарі журналістам.

«Мені здається, що Зеленському треба припинити принижувати себе і країну цими спробами зустрітись із Путіним будь-де, будь-як. Бо Путін просто знущається над ним, а це означає, що знущається і над нами», – наголосив депутат.

«Вчора Путін фактично висунув нову вимогу – закон про особливий статус Донбасу, погоджуйте його з ЛНР, ДНР, продовжуйте його термін, а без цього – немає сенсу зустрічі», – додав депутат.

Політик нагадав, що спочатку говорили, що зустріч у Нормандському форматі буде у вересні, потім у жовтні, потім в листопаді. «Я почув вчора Путіна і зрозумів, що вона буде дуже не скоро», – зауважив він.

«Це – реально велика проблема. При цьому все нові і нові вимоги Путіна: спочатку «формула Штайнмаєра», а насправді «формула Путіна»; потім розведення – Україна розводить війська. Це Путін просто так «розводить» Україну. Сьогодні ще нова вимога», – підкреслив Олексій Гончаренко.

Депутат також зазначив, що президенту Зеленському треба змінювати свою позицію в цій історії і починати вибудовувати іншу стратегію. «Потрібно починати вибудовувати військовий альянс зі Сполученими Штатами Америки. Це є абсолютно можливим. Я зробив на нього звернення, яке підписали багато депутатів, що нам потрібно вимагати статусу основного союзника поза НАТО», – наголосив політик.

За його словами, такий статус мають 18 країн, остання країна, яка його отримала в цьому році – Бразилія. «І Україна могла би бути однією з таких країн. Треба над цим працювати», – вважає Олексій Гончаренко.

Водночас він констатував, що поки що жодного руху в цьому напрямку українська дипломатія не робить. «І це помилка», – зазначив він.

Як відомо, сьогодні дату нормандської зустрічі повідомили французькі ЗМІ з посиланням на адміністрацію Макрона. За їхніми даними, саміт відбудеться в Парижі, 9 грудня.

Напередодні президент РФ Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту». «Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.