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    Путін почав виправдовуватися за фразу про Україну, яка шокувала Захід

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    Глава Кремля спробував пояснити свій вислів&nbsp;&laquo;Нравится, не нравится &ndash; терпи, моя красавица&raquo; - Путін почав виправдовуватися за фразу про Україну, яка шокувала Захід
    Глава Кремля спробував пояснити свій вислів «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица»
    фото з відкритих джерел

    Скандальна фраза стосувалися лише того, що домовленості слід виконувати, каже Путін

    Президент Росії Володимир Путін у четвер, 10 лютого, пояснив свою скандальну заяву про Україну-«красуню», пише ТАСС.

    На пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін, говорячи про виконання Мінських угод, сказав: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица».

    Сьогодні ж Путін повідомив, що ця фраза не мала жодного особистого спрямування до когось.

    «Це не мало жодного особистого спрямування, мушу прямо сказати. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості, і це не мало жодного особистого виміру», – почав виправдовуватися глава Кремля.

    За його словами, слова стосувалися лише того, що домовленості слід виконувати.

    «Якщо Україна прийняла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують їх виконання», – заявив він. Також Путін повідомив, що поки що не спілкувався з Макроном після його поїздки до Києва.

    Як повідомлялося, вищевказаний жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім.

    Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!» Це перефраз уривку з пісні російського гурту «Красная плесень», в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

    Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це «невеликий перебір»: «Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація».

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    Теги: Путін Україна президент зґвалтування
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    Путін почав виправдовуватися за фразу про Україну, яка шокувала Захід