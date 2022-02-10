Путін почав виправдовуватися за фразу про Україну, яка шокувала Захід

Скандальна фраза стосувалися лише того, що домовленості слід виконувати, каже Путін

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 10 лютого, пояснив свою скандальну заяву про Україну-«красуню», пише ТАСС.

На пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін, говорячи про виконання Мінських угод, сказав: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица».

Сьогодні ж Путін повідомив, що ця фраза не мала жодного особистого спрямування до когось.

«Це не мало жодного особистого спрямування, мушу прямо сказати. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості, і це не мало жодного особистого виміру», – почав виправдовуватися глава Кремля.

За його словами, слова стосувалися лише того, що домовленості слід виконувати.

«Якщо Україна прийняла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують їх виконання», – заявив він. Також Путін повідомив, що поки що не спілкувався з Макроном після його поїздки до Києва.

Як повідомлялося, вищевказаний жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім.

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!» Це перефраз уривку з пісні російського гурту «Красная плесень», в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це «невеликий перебір»: «Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація».