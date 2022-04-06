Путін радіє: Угорщина пропонує свою територію для переговорів з Україною

Віктор Орбан, який хизується теплими стосунками із Володимиром Путіним, запропонував тому провести переговори із Володимиром Зеленським в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відразу після обрання запропонував свої послуги російському диктатору Володимиру Путіну

Угорщина вирішила перехопити у Туреччини ініціативу і запропонувати свою територію для проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це пише «Інтерфакс».

Віктор Орбан запросив Володимира Путіна провести його можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським саме в Угорщині.

За словами Орбана, Путін зрадів: «Відповідь була позитивною».

Втім, російський президент відразу поставив низку умов, про які угорський прем’єр поки що не став розповідати.

Європейські ЗМІ пишуть, що, за їхньою інформацією, на ці переговори Орбан запросив ще й двох інших учасників Нормандської четвірки – канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.

Щодо запрошення на гіпотетичні угорські переговори президента України Володимира Зеленського, у європейських ЗМІ інформації немає. Сам Віктор Орбан також нічого про це не сказав.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Як повідомлялося, Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Угорщина образилась на таку заяву української влади та викликала посла до МЗС.