Угорщина образилась на заяви української влади та викликала посла до МЗС

Сіярто підкреслив, що безпека Угорщини та угорського народу має першочергове значення, додавши, що війна не їх, тому угорці хочуть залишатися осторонь

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через заяви України щодо толерантного ставлення до Росії та переобрання пропутінського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

«Ми розуміємо, що українці мали б інший інтерес, навіть не сперечаємося з ними: інтереси українського народу та інтереси угорського народу на першому місці. Проте не можна не сказати про одне: ніхто не може дозволити собі оцінювати демократичне рішення угорського народу!», – написав Сіярто у Facebook.

Він зазначив, що заяви лідера України про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні є неприпустимими.

«Українським лідерам настав час припинити свої образи на адресу Угорщини та визнати волю угорського народу», – додав голова МЗС Угорщини.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Як повідомлялося, Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Нагадаємо також, що 3 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. ЦВК Угорщини пізно ввечері 3 квітня заявила, що за підрахованих 98% голосів партія Орбана «Фідес» набрала 53,1%, опозиційний альянс Маркі-Зая набрав 35%. Також передбачається, що Фідес переможе у 88 зі 106 одномандатних округів.

У нічному виступі перед прихильниками 58-річний Орбан назвав перемогу «настільки великою, що її можна було побачити навіть з Місяця».

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція Орбана щодо України дорого обійдеться Угорщині.

Читайте також: