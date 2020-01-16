Путін та голова Європейської ради обговорили Україну



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Сторони обговорили ситуацію на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін та голова Європейської ради Шарль Мішель обговорили Україну під час телефонної розмови у четвер, 16 січня.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Так, під час телефонної розмови Путіна та Мішеля було порушено питання війни на сході України. Сторони наголосили на безальтернативності мінських домовленостей, а також повного та безумовного виконання сторонами конфлікту рішень, досягнутих під час нормандської зустрічі у Парижі.

Крім того, російський президент з головою Європейської ради обговорювали загострення ситуації на Близькому Сході та підготовку до проведення міжнародної конференції щодо Лівії.

До слова, п'ятий президент України Петро Порошенко впевнений, що Путін не збирається припиняти війну.

Лідер «Європейської солідарності» також зазначив, що в цих умовах Українська держава має об’єднатися, щоб гідно відповідати на ті виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.

«Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада – були програні. Над «Оманом українців» сміється весь світ. Я твердо переконаний, що це час, коли мають початися рішучі об’єднуючі кроки з боку діючої влади», – підкреслив Петро Порошенко.