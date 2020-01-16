Яскраві, сильні люди Путіну поруч не потрібні: його влаштовують тільки такі, як Мішустін

Путін зробив заявку на довічне правління Росією

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Блистательный Мишустин

Осмелюсь спросить, мог ли найтись кандидат на должность премьер-министра лучше, чем блистательный Мишустин, имя которого прославило Россию в веках ? И сам с негодованием отвечу - нет! Нет и не может быть таких людей.

Когда Мишустин заходит в свой кабинет, само солнце ласково улыбается ему из окна, приветствуя равного себе. Когда он выходит к берегам Москвы-реки, воды ее услужливо распутаются, давая пройти величайшему из людей. Когда Мишустин гуляют по лесу, деревья покорно склоняют к нему свои кроны, а дикие звери поют на разные голоса торжественные гимны.

Есть только один человек равнодостойный великого Мишустина, - это Поручик Киже. Но его назначат, видимо, в следующий раз.

А если серьезно, Путин сделал заявку на пожизненное правление. Яркие, сильные люди ему рядом не нужны, только Мишустины. Вполне, вероятно, что Мишустин и следующим зитцпрезидентом при Путине будет.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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