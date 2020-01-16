  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Яскраві, сильні люди Путіну поруч не потрібні: його влаштовують тільки такі, як Мішустін

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка

    Путін зробив заявку на довічне правління Росією

    Мовою оригіналу

    Блистательный Мишустин

    Осмелюсь спросить, мог ли найтись кандидат на должность премьер-министра лучше, чем блистательный Мишустин, имя которого прославило Россию в веках ? И сам с негодованием отвечу - нет! Нет и не может быть таких людей.

    Когда Мишустин заходит в свой кабинет, само солнце ласково улыбается ему из окна, приветствуя равного себе. Когда он выходит к берегам Москвы-реки, воды ее услужливо распутаются, давая пройти величайшему из людей. Когда Мишустин гуляют по лесу, деревья покорно склоняют к нему свои кроны, а дикие звери поют на разные голоса торжественные гимны.

    Есть только один человек равнодостойный великого Мишустина, - это Поручик Киже. Но его назначат, видимо, в следующий раз.

    А если серьезно, Путин сделал заявку на пожизненное правление. Яркие, сильные люди ему рядом не нужны, только Мишустины. Вполне, вероятно, что Мишустин и следующим зитцпрезидентом при Путине будет.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Мірошніченко
    Ігор Мірошніченко

    Депутат Київради (Свобода)

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ