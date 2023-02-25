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Шкіряний диктатор: у столиці Латвії в оригінальний спосіб «вшанували» Путіна (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шкіряний диктатор: у столиці Латвії в оригінальний спосіб «вшанували» Путіна (фото)
E Ризі з'явився новий оригінальний пам'ятник
фото: www.facebook.com/olena.zakhidna

Відтепер у Ризі кожен бажаючий може вбити гвіздок у статую Володимира Путіна

Навпроти українського посольства в Ризі до річниці вторгнення РФ в Україну було встановно  оригінальний пам'ятник президенту РФ.  Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook  журналістка Олена Західна.

«Встановили кумедний пам'ятник пуйлу. Шкіряний, і бажаючий може вбити в нього гвоздь. Вкотре радію за рашистських дипломатів. З новим утром, друзі!», – написала вона, і показала відповідні фото.

Поки що невідомо, чи сподабався такий «подарунок» самому Володимиру Путіну, але відбою від бажаючих вбити гвіздок у його «голову» – вистачає.памятник.jpg (63 KB)

Не так давно мешканці села Белл Енд (Bell Еnd) в англійському графстві Вустершир теж встановили у центрі свого поселення статую Володимира Путіна з головою у формі пеніса. Напис на постаменті говорить «Bellend of the Year» що можна перекласти як «Зал*па року».

Нагадаємо, будівлю «Кафе Москва», у східній частині Берліна, перейменували на «Кафе Київ». Таке рішення місцевої влади приурочене до річниці з часу повномасштабного вторгнення. 

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Теги: депутат путін Латвія Facebook журналіст памятник диктатор Москва

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