Шкіряний диктатор: у столиці Латвії в оригінальний спосіб «вшанували» Путіна (фото)

Відтепер у Ризі кожен бажаючий може вбити гвіздок у статую Володимира Путіна

Навпроти українського посольства в Ризі до річниці вторгнення РФ в Україну було встановно оригінальний пам'ятник президенту РФ. Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Західна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Встановили кумедний пам'ятник пуйлу. Шкіряний, і бажаючий може вбити в нього гвоздь. Вкотре радію за рашистських дипломатів. З новим утром, друзі!», – написала вона, і показала відповідні фото.

Поки що невідомо, чи сподабався такий «подарунок» самому Володимиру Путіну, але відбою від бажаючих вбити гвіздок у його «голову» – вистачає.

Не так давно мешканці села Белл Енд (Bell Еnd) в англійському графстві Вустершир теж встановили у центрі свого поселення статую Володимира Путіна з головою у формі пеніса. Напис на постаменті говорить «Bellend of the Year» що можна перекласти як «Зал*па року».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, будівлю «Кафе Москва», у східній частині Берліна, перейменували на «Кафе Київ». Таке рішення місцевої влади приурочене до річниці з часу повномасштабного вторгнення.