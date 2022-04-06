«Путін забрав найдорожче». Телеведучий із Маріуполя поділився моторошною історією про смерть матері

У телеведучого Андрія Бєднякова Росія вбила матір, яка впала в кому в окупованому Маріуполі

У телеведучого Андрія Бєднякова померла матір; жінка відчула себе зле та впала в кому через російську блокаду Маріуполя

Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів шокуючу історію про смерть своєї матері, яка залишилися в окупованому рашистами Маріуполі. Про це чоловік написав в Instagram.

За його словами, про смерть матері він довідався сьогодні вночі. Про втрату повідомила рідна сестра.

Жінка залишалася зі своєю старенькою мамою в окупованому Маріуполі до останнього. Там матір ведучого «Орла і Решки» впала в кому.

«З початком війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона була ще живою»,– написав Бєдняков.

Сестра розповіла йому, що вже з лежачою матір'ю вибиралася з окупованого російськими військами міста. Вона не хотіла ховати свою найріднішу людину біля під'їзду багатоповерхівки, як це робили інші люди.

Бєдняков у дописі назвав «русскій мір» небезпечнішим за онкологічні хвороби та поскаржився, що Путін відібрав у нього найдорожче − життя рідної людини.

Нагадаємо, раніше фахівці Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що Росія вже вбила майже півтори тисячі цивільних українців.

Але реальні цифри можуть бути набагато вищими, йдеться у звіті.