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    «Путін забрав найдорожче». Телеведучий із Маріуполя поділився моторошною історією про смерть матері

    У телеведучого Андрія Бєднякова Росія вбила матір, яка впала в кому в окупованому Маріуполі&nbsp; - «Путін забрав найдорожче». Телеведучий із Маріуполя поділився моторошною історією про смерть матері
    У телеведучого Андрія Бєднякова Росія вбила матір, яка впала в кому в окупованому Маріуполі 
    фото: biedniakov / Instagram

    У телеведучого Андрія Бєднякова померла матір; жінка відчула себе зле та впала в кому через російську блокаду Маріуполя

    Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів шокуючу історію про смерть своєї матері, яка залишилися в окупованому рашистами Маріуполі. Про це чоловік написав в Instagram.

    За його словами, про смерть матері він довідався сьогодні вночі. Про втрату повідомила рідна сестра.

    Жінка залишалася зі своєю старенькою мамою в окупованому Маріуполі до останнього. Там матір ведучого «Орла і Решки» впала в кому.

    «З початком війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона була ще живою»,– написав Бєдняков.

    Сестра розповіла йому, що вже з лежачою матір'ю вибиралася з окупованого російськими військами міста. Вона не хотіла ховати свою найріднішу людину біля під'їзду багатоповерхівки, як це робили інші люди.

    Бєдняков у дописі назвав «русскій мір» небезпечнішим за онкологічні хвороби та поскаржився, що Путін відібрав у нього найдорожче − життя рідної людини.

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    Нагадаємо, раніше фахівці Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що Росія вже вбила майже півтори тисячі цивільних українців.

    Але реальні цифри можуть бути набагато вищими, йдеться у звіті.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна смерть Україна Андрій Бєдняков окупація #stoprussia
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    «Путін забрав найдорожче». Телеведучий із Маріуполя поділився моторошною історією про смерть матері