ООН: Росія вже вбила майже півтори тисячі цивільних українців

В ООН шоковані вбивствами цивільних в Бучі та закликають до притягнення винних до відповідальності

В Організації кажуть: реальні цифри значно вищі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше загинуло 1480 мирних мешканців нашої країни. Такими є підрахунки ООН.

Загалом від дій російських найманців постраждали 3675 мирних людей. Із них, ідеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, – 1480 загиблих.

Серед загиблих: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – повідомляється у звіті.

В ООН зазначають, що реальні цифри значно вищі. Це пов'язане з тим, що отримати актуальну інформацію з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, складно. Тож звідти вона приходить з затримкою.

Зокрема це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область). Дані з цих населених пунктів потребують подальшої верифікації та поки не включені до статистики.

До слова, США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Раніше за резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України» наприкінці березня проголосувало 140 країн, перед тим 141 країна ухвалила резолюцію «Агресія проти України». Загалом Генасамблея налічує 193 члени.

Рішення про виключення країни з Ради ООН з прав людини за постійні грубі та систематичні порушення прав людини Генасамблея має ухвалювати двома третинами голосів.

Нагадаємо, що в Україну їде заступник генсека ООН.

Напередодні Зеленський показав Радбезу ООН наслідки російської окупації (відео).