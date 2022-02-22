Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей – депутат Держдуми

Спочатку РФ хоче ратифікувати договір про дружбу з «Л/ДНР»

Російська Федерація вже планує визнати фейкові утворення «ДНР» та «ЛНР» у межах Донецької та Луганської областей. Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що це «відповідає рішенню референдуму «республік».

«У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає «ДНР», – сказав Калашников журналістам у вівторок вранці.

Він уточнив, що «зараз «ДНР» та «ЛНР» займають територію менше, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж».

«А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції», – додав голова комітету.

Вранці у вівторок, 22 лютого, комітети Держдуми з міжнародних справ та у справах СНД, з євразійської інтеграції та зв'язків рекомендували ратифікувати так звані договори «про дружбу та співпрацю Росії з Донецькою та Луганською народними республіками».

Законопроєкти про ратифікацію «договорів» із «ЛНР» та «ДНР» вже внесено до електронної бази Держдуми. З інформації у картках документів випливає, що для депутатів було встановлено тимчасові обмеження щодо термінів розгляду документів: до 9:00. Питання про ратифікацію договорів про дружбу та взаємодопомогу з «Донецькою» та «Луганською народними республіками» буде розглянуто Держдумою та Радфедом сьогодні ж. Пленарне засідання нижньої палати розпочинається о 12.00.

Додамо, що напередодні заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов повідомляв, що Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені.

Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас попередив, що у разі визнання Російською Федерацією так званих «ЛНР» та «ДНР», у російської сторони можуть з’явитися нові територіальні претензії до України.

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію».

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