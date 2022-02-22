МЗС Росії прояснив, у яких межах визнає «ЛДНР»

Заступник глави МЗС Росії пояснив межі так званих нових кордонів «Л/ДНР»

Росія визнає псевдореспубліки «ДНР» та «ЛНР» у межах, у яких вони «реалізують свої владні повноваження». Про це РБК розповів заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко

«Росія визнає «ДНР» та «ЛНР» у межах, у рамках яких керівництво «ДНР» та «ЛНР» реалізують свої владні повноваження та юрисдикцію», – повідомив представник російського МЗС.

Як відомо, зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні. Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.