Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану
фото з відкритих джерел

Путін з кількох спроб так і не зміг правильно вимовити прізвище чинного президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова

Під час урочистостей у столиці Туркменістану 12 грудня Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію, намагаючись привітати керівництво країни з річницею ухвалення резолюції ООН про постійний нейтралітет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Верстка».

Російський диктатор з кількох спроб так і не зміг правильно вимовити прізвище чинного президента Сердара Бердимухамедова, а також ім’я та по батькові його батька – національного лідера Гурбангули Бердимухамедова.

Попри офіційний статус заходу, Путін припустився помилок у прізвищі очільника Туркменістану, а згодом запнувся на по батькові його попередника. Журналісти зазначають, що це далеко не перший подібний випадок: раніше він неодноразово перекручував ім’я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Також російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу в Ашхабаді через вимкнений мікрофон. 

Інцидент стався, коли російському лідеру надали слово. Протягом приблизно пів хвилини Путін безуспішно відкривав рота, намагаючись розпочати промову. Зрештою, він помітив технічну проблему, почав крутити мікрофон та звернувся до когось поза кадром. Після цього звук нарешті з'явився, і диктатор зміг продовжити свій виступ.

До слова, під час засідання Ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін висловився щодо війни в Україні. Путін знову озвучив традиційний для Кремля наратив стосовно України. Він назвав «повернені від України території історично російськими» і озвучив сумнівне твердження, що російських військових там нібито зустрічають словами: «Ми чекали вас».

Теги: путін Туркменістан Гурбангули Бердимухамедов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
2 грудня Віткофф зустрінеться з Путіним для перемовин щодо мирного плану із завершення війни в Україні
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
2 грудня, 13:32
Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай
25 листопада, 19:33
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спілкується з журналістами
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік
10 грудня, 16:43
Ґеорґ Масколо, Томас Рот, Катя Ґлоґер на презентації книжки в Кельні
Що спецслужби Німеччини знають про Путіна? Розслідування
8 грудня, 21:45
Віткофф та Кушнер пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
Віткофф та Кушнер пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
3 грудня, 00:31
Білозір назвала Путіна «хворою та нещасною людиною»
Оксана Білозір розказала, як Путін шукав квиток на її концерт
9 грудня, 02:21
Влітку Росія почала блокування дзвінків через WhatsApp та Telegram
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
9 грудня, 22:16
Мобільний інтернет у Петербурзі другий день не працює
Путін відключив жителям Петербурга мобільний інтернет
Вчора, 11:40

Політика

Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану
Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua