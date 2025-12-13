Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану

Путін з кількох спроб так і не зміг правильно вимовити прізвище чинного президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова

Під час урочистостей у столиці Туркменістану 12 грудня Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію, намагаючись привітати керівництво країни з річницею ухвалення резолюції ООН про постійний нейтралітет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Верстка».

Російський диктатор з кількох спроб так і не зміг правильно вимовити прізвище чинного президента Сердара Бердимухамедова, а також ім’я та по батькові його батька – національного лідера Гурбангули Бердимухамедова.

Попри офіційний статус заходу, Путін припустився помилок у прізвищі очільника Туркменістану, а згодом запнувся на по батькові його попередника. Журналісти зазначають, що це далеко не перший подібний випадок: раніше він неодноразово перекручував ім’я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Також російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу в Ашхабаді через вимкнений мікрофон.

Інцидент стався, коли російському лідеру надали слово. Протягом приблизно пів хвилини Путін безуспішно відкривав рота, намагаючись розпочати промову. Зрештою, він помітив технічну проблему, почав крутити мікрофон та звернувся до когось поза кадром. Після цього звук нарешті з'явився, і диктатор зміг продовжити свій виступ.

До слова, під час засідання Ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін висловився щодо війни в Україні. Путін знову озвучив традиційний для Кремля наратив стосовно України. Він назвав «повернені від України території історично російськими» і озвучив сумнівне твердження, що російських військових там нібито зустрічають словами: «Ми чекали вас».