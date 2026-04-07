Собчак та Поклонська не змогли вимовити слово «паляниця»: українці вибухнули мемами (відео)

Колаборантка Поклонська переплутала «паляницю» з «попільницею»

Проросійська колаборантка та радниця генерального прокурора Росії Наталія Поклонська не склала тест з української мови від російської блогерки Ксенії Собчак. Поклонська не змогла вимовити слово «паляниця» та переплутала значення цього слова. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю.

В інтерв’ю Ксенія Собчак згадала про, що в Україні, аби виявити «російських шпигунів і розвідників» перевіряють вимову слова «паляниця». Про це Собчак поцікавилася в Поклонської, яка народилася на Луганщині. «Кажуть, до речі, що от українці визначають російських шпигунів і розвідників за тим, як вони вимовляють слово «паляниця». Є ж таке слово? Хліб?» – запитала журналістка.

Водночас Наталія Поклонська заявила, що паляниця – це не хліб, а попільниця. Ба більше, пропагандистка навіть спробувала вимовити слово «паляниця», однак у неї і цього не вийшло. Поклонська назвала українську «паляницю» – «полиницею» та впевнено повторила це слово кілька разів, стверджуючи, що це «попільниця».

Цей момент з інтерв'ю став вірусним у мережі, зокрема на платформі Threads. Українці з гумором відреагували на незнання Поклонською українських слів. Користувачі розібрали фрагмент з інтерв’ю Поклонської на меми. У своїх дописах українці жартували про те, що Поклонська насправді подвійний агент і не хотіла розголошувати правильне значення слова паляниця.

«Можливо Поклонська не хотіла зливати правдиву інфу. Може вона там наш подвійний агент. Ну, а що?».

«Обидві полиниці».

«Поклонська – російська попільниця».

«Це так погано, що аж чудово».

«Поклонська робить вигляд, що не знає слова паляниця».

На цьому українці не зупинилися та продовжили жартувати, створюючи нові меми з паляницею за версією Поклонської, яка назвала її попільницею.

Наталія Поклонська до окупації Росією Криму працювала в українській прокуратурі. Та у 2014 році стала «прокуроркою» анексованого Криму. Зрештою вона отримала нову посаду та очолювала Росспівробітництво.

Як повідомляв «Главком», після цього Наталію Поклонську призначили на посаду радника генерального прокурора Росії. Поклонська додала, що у зв’язку з призначенням на нову посаду вона припиняє будь-яку публічну діяльність та ведення сторінок у соцмережах.

Напередодні, Володимир Путін звільнив із посади заступника голови «Росспівробітництва» ексдепутатку Держдуми та колишню «прокурорку» окупованого РФ Криму Наталію Поклонську.

Також повідомлялося, Поклонська висловила думку, що символ Z, який використовується РФ, став уособлювати трагедію як для росіян, так і для України. У соцмережах Поклонська написала, що закликає «до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно». Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам. У відповідь на заяву підконтрольному Кремлю «парламенті» окупованого РФ Криму запропонували позбавити Поклонську всіх звань та нагород.