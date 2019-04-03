Путін зібрався влітку відвідати Італію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч Путіна з Конте, 24 жовтня 2018 року, Москва

Посольство РФ в Італії працює над програмою майбутнього візиту Путіна

Президент Росії Володимир Путін влітку цього року планує відвідати Італію.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє російське агентство ТАСС.

«Так, президент таку поїздку планує влітку, - сказав Ушаков. - Терміни поки не можу сказати, але планує влітку. Це є в плані у президента».

У листопаді 2018 року прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту Путіна до Італії будуть погоджені по дипломатичних каналах. При цьому він нагадав, що мова про запрошення президенту РФ відвідати Італію заходила під час візиту в Росію 24 жовтня 2018 року італійського прем'єр-міністра Джузеппе Конте. Згодом посол Італії в РФ повідомив, що візит Путіна до Італії очікується в першій половині 2019 року.

Російський посол в Італії в кінці березня також говорив, що посольство РФ в Італії працює над термінами, програмою та змістом майбутнього візиту Путіна в Італію.

Ще восени минулого року під час візиту у Москву прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав припинити дію санкцій Євросоюзу щодо Росії та заявив, що налаштований на посилення торговельної співпраці з Москвою попри санкції.

У березні 2019 року Конте заявив, що уряд в Римі працює над тим, аби покласти край дії міжнародних санкцій проти Росії.