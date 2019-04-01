У Путіна відповіли Зеленському щодо окупації українських земель



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Напередодні журналісти запитали Зеленського, що він скаже президенту РФ Володимиру Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Згадування анексованого Росією Криму в контексті окупованих територій прес-секретар Путіна назвав «недопустимим»

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова кандидата в президенти Володимира Зеленського щодо повернення окупованих територій та компенсації. Пєсков вказав, що «Росія не окуповує ніякі українські території».

«Ми готові пояснити будь-якому громадянину України, що Росія не окуповує ніякі українські території, загалом про це не може йтися», — сказав Пєсков на прохання журналістів прокоментувати слова Зеленського.

Згадування анексованого Росією Криму в контексті окупованих територій прес-секретар Путіна назвав «недопустимим», оскільки ця тема «закрита раз і назавжди».

«Ба більше, слово окупація чи анексія абсолютно не можна застосовувати ні де-факто, ні де-юре до Криму. Усе, що відбулося в Криму, було зроблено шляхом суворого дотримання законодавства України та на засадах міжнародного права», — сказав Пєсков.

Напередодні журналісти запитали Зеленського, що він скаже президенту РФ Володимиру Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним.

«Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території й допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху», — сказав Зеленський.

Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України. Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%. За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців.

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