Путін звільнив генпрокурора РФ



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Путін запропонував на посаду генпрокурора РФ заступника голови Слідчого комітету Ігоря Краснова

Юрій Чайка залишає пост генпрокурора Росії

У зв'язку з переходом на іншу роботу Юрій Чайка залишає пост генерального прокурора Росії. Про це повідомили в прес-службі президента РФ.

На цю посаду Володимир Путін запропонував заступника голови Слідчого комітету Ігоря Краснова.

Звільнення Чайки від обов'язків і призначення Краснова Рада Федерації планує розглянути 22 січня, розповіло джерело російському агентству РІА «Новости» у верхній палаті парламенту.

Юрій Чайка був генеральним прокурором РФ з 23 червня 2006 року

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін призначив Мішустіна прем'єром. Російський президент підписав указ про призначення Мішустіна після схвалення його кандидатури Держдумою.

16 січня Держдума затвердила Мішустіна на посаді прем'єра РФ.

Як вже відомо, новопризначений російський прем'єр Мішустін потрапив до бази Миротворця.

Нагадаємо, глава Чечні Кадиров передав свої повноваження через «непрацездатність».