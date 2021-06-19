«Зеленський дає чіткий сигнал Путіну: або ти мене обіймеш, або я піду до американців», − політичний аналітик

«Зеленський шантажує Путіна, дає сигнал главі Росії» – Волох

Політичний аналітик Карл Волох переконаний: останні дії Зеленського свідчать про те, що він шантажує Путіна, дає сигнал главі Росії: «Або ти мене обіймаєш і даєш «лаври миротворця», або я піду до американців».

Про це він зазначив у прямому ефірі програми «Еспресо» «Борковський & Валевська».

Волох зауважив: «Нещодавно Зеленський давав інтерв’ю іноземним мас-медіа, в одній з відповідей, зокрема в абзаці про дитину і памперс, є чіткий посил Росії: «Спочатку дайте нам припинення війни на Донбасі, а потім ми з вами будемо обговорювати питання мови і церкви».

Також він додав, що, крім мови та церкви, ще одним стовпом тріади, з яким в Україні великі проблеми, є армія. Там зірване державне оборонне замовлення, повністю розвалена структура – головнокомандувач ЗСУ не розмовляє з міністром оборони, а інсайди з армії свідчать про те, що такого жаху, як зараз, там не було давно. Також віднедавна Зеленський у всі труби кричить «чому ми не в НАТО?».

«Якщо це все скласти докупи, то виявляється, що своїми заявами та діями Зеленський дає знак Путіну: або ти мене обіймаєш і даєш «лаври миротворця», або я піду до американців», – додав Волох.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

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