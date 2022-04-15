Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
Вертоліт збили в ніч на 15 квітня, коли він намагався атакувати позиції наших військових
Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади «Холодний яр», яка тримає оборону на Харківщині, збили російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Вертоліт збили в ніч на 15 квітня, коли він намагався атакувати позиції наших військових.
«Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона», – зазначили в бригаді.
Нагадаємо, всього за підрахунками Генштабу ЗСУ, російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 144 гелікоптери.