Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)

Вертоліт збили в ніч на 15 квітня, коли він намагався атакувати позиції наших військових

Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади «Холодний яр», яка тримає оборону на Харківщині, збили російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

Вертоліт збили в ніч на 15 квітня, коли він намагався атакувати позиції наших військових.

«Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона», – зазначили в бригаді.

Нагадаємо, всього за підрахунками Генштабу ЗСУ, російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 144 гелікоптери.

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