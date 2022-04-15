  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)

    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Вертоліт збили в ніч на 15 квітня, коли він намагався атакувати позиції наших військових

    Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади «Холодний яр», яка тримає оборону на Харківщині, збили російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

    Вертоліт збили в ніч на 15 квітня, коли він намагався атакувати позиції наших військових.

    «Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона», зазначили в бригаді.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Нагадаємо, всього за підрахунками Генштабу ЗСУ, російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 144 гелікоптери.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)