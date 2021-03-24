У Києві водій на смерть збив жінку на переході і втік

Постраждалу у тяжкому стані доставили в лікарню, де вона згодом померла

У Києві водій на смерть збив жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і втік.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці повідомили, що в поліцію надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Братиславській.

Попередньо було встановлено, що водій невстановленого транспортного засобу скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і поїхав в невідомому напрямку.

Постраждалу у тяжкому стані доставили в лікарню, де вона згодом померла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, що сталась у Малиновському районі Одеси вчора ввечері, 23 березня.

Водій збив 65-річну жінку, коли та перетинала вулицю Іцхака Рабина у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка-пішохід загинула. Водій же з місця події втік. На місці працювали поліціанти, котрі встановлюють всі обставини трагедії. Чоловіка, котрий був за кермом автівки, розшукують правоохоронці.