Пʼятеро осіб затримано у справі про вбивство поліцейської у Франції

Замах на співробітницю поліції розглядіють як теракт, скоєний на релігійному ґрунті

Пʼять чоловік було затримано для допиту в зв'язку з убивством співробітнці поліції в Рамбуйє вихідцем з Тунісу, повідомив глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар. Для допиту були затримані батько нападника, пара, у якої зловмисник жив, нелегально прибувши до Франції у 2009 році, і один з родичів. У неділю, 25 квітня, був затриманий ще один родич.

36-річний чоловік, згодом ідентифікований як Джамаль Горчен, у п'ятницю, 23 квітня, вдарив ножем 49-річну жінку, яка працювала в поліцейській дільниці в Рамбуйє, передмісті на північний захід від Парижа, коли вона поверталася на робоче місце після перерви. Вбігши у вестибюль будівлі, зловмисник схопив жертву ззаду і вдарив її ножем у живіт і горло, повідомив Рікар. Офіцер, який перебував у будівлі, застрелив Горчена після того, як той відмовився виконати вимогу кинути ніж.

«Його батько розповів, що син строго сповідував іслам, – повідомив Жан-Франсуа Рікар. – З іншого боку, він також сказав, що помітив відхилення в поведінці з початку цього року» (цитата по The Local). На основі аналізу мобільного телефону злочинця, а також повідомлень в соцмережах, «його радикалізація не викликає сумнівів», – розкрив деталі розслідування прокурор на прес-конференції.

Очевидці заявляють, що зловмисник певний час ходив біля відділення поліції, і скористався шансом увійти, коли жінка пройшла крізь двері безпеки.

Прокуратура з питань боротьби з тероризмом заявила, що взяла на себе слідство через те, як відбулася атака, слова зловмисника та той факт, що він напав на поліцейського. Джерела, близькі до розслідування, повідомили ЗМІ, що під час нападу чоловік кричав «Аллах Акбар».

Президент Еммануель Макрон написав у Twitter, що Франція ніколи не поступиться «ісламістському тероризму».

Нагадаємо, що влада Франції раніше оголосила про намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста після вбивства під Парижем учителя ліцею, який на уроці свободи слова показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Також французька поліція повідомила про арешт девʼяти осіб, що жорстоко побили в центрі Парижу 14-річного вихідця з України.