Тринадцятий завод «Укрспирту» змінив власника

В аукціоні за завод змагалися п’ять учасників, які підвищили ціну зі стартових 31,7 млн грн до 84,7 млн грн

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13 об'єкт «Укрспирту» - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

«В аукціоні за право власності на цей об’єкт спиртової галузі змагалися п’ять учасників, які в конкурентних торгах підвищили ціну зі стартових 31,7 млн грн до 84 млн грн, таким чином ціна зросла у 2,7 разів від стартової»,

Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мартинівського МПД вважатиметься офіційно завершеним, а новий власник матиме можливість отримати ліцензію на виробництво спирту», ─ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника.

2 грудня спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.

Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.

Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».