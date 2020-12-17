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    «Пішов із молотка» чотирнадцятий завод «Укрспирту»

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    Новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення - «Пішов із молотка» чотирнадцятий завод «Укрспирту»
    Новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення

    Завод був проданий на аукціоні за 48 мільйонів гривень

    Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 17 грудня продав 14 об'єкт державного підприємства «Укрспирт» ─ Воютицьке МПД ─  за 48 млн 100 грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

    «За цей об'єкт приватизації на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які збільшили ціну від стартової у 1,5 разів – з 32 млн грн до понад 48 млн грн.

    Воютицьке МПД розташоване у 80 км від Львова, а його новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення, тощо», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації вважатиметься офіційно завершеним.

    Нагадаємо, 4 грудня тринадцятий завод «Укрспирту» змінив власника.

    3 грудня дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника.

    2 грудня спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.

    Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.

    Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт»


    Теги: Львівщина приватизація Укрспирт завод
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