«Пішов із молотка» чотирнадцятий завод «Укрспирту»

Новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення

Завод був проданий на аукціоні за 48 мільйонів гривень

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 17 грудня продав 14 об'єкт державного підприємства «Укрспирт» ─ Воютицьке МПД ─ за 48 млн 100 грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

«За цей об'єкт приватизації на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які збільшили ціну від стартової у 1,5 разів – з 32 млн грн до понад 48 млн грн.

Воютицьке МПД розташоване у 80 км від Львова, а його новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення, тощо», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, 4 грудня тринадцятий завод «Укрспирту» змінив власника.

3 грудня дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника.

2 грудня спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.

Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.

Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт»



