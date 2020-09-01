Рада схвалила індексацію розміру аліментів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон передбачає проведення індексації аліментів щороку

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №3112 «Про виконавче провадження» (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі).

За документ проголосував 321 парламентарій.

Проєктом передбачається усунення колізій у законодавстві та часткове зменшення навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Для цього законопроєктом пропонується внести зміни до абзацу першого частини четвертої статті 71 закону «Про виконавче провадження», у яких на виконавця покладається обов'язок щороку індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Одним із способів виконання обов’язку по утриманню є присудження аліментів у твердій грошовій сумі. Сімейним кодексом України (частина друга статті 184) передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Індексація грошових доходів, спрямована на підтримання купівельної спроможності населення в умовах зростання цін з метою дотримання встановленого статтею 48 Конституції права щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту сприятиме:

покращенню матеріального стану осіб, розмір аліментів на утримання яких визначено судом у твердій грошовій сумі;

зменшенню навантаження на держбюджет у зв’язку із скороченням кількості отримувачів соціальних виплат та/або зменшення розміру таких виплат;

зменшенню навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада схвалила 18 червня.

Нагадаємо, в Україні збільшився розмір аліментів.

Раніше у Мін’юсті розповіли, чи можна під час карантину не платити аліме