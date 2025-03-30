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Європа чи Росія? Der Spiegel оцінив, яка сторона сильніша у військовому плані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Європа чи Росія? Der Spiegel оцінив, яка сторона сильніша у військовому плані
Європейські країни НАТО мають близько 6700 бойових танків
фото з відкритих джерел

Армії європейських членів НАТО налічують понад 2 млн військових, тоді як російська армія складається з 1,1 млн військовослужбовців

Погрози Дональда Трампа щодо можливого виходу США з НАТО викликали дискусії про здатність європейських країн Альянсу самостійно протистояти Росії у разі війни. Видання Der Spiegel порівняло військові можливості Європи без підтримки Вашингтона з російськими силами, передає «Главком».

За офіційними даними, армії європейських членів НАТО налічують понад 2 млн військових, тоді як російська армія складається з 1,1 млн військовослужбовців. Водночас австрійський військовий експерт Густав Грессель припускає, що фактична чисельність російських військових може бути значно більшою.

Додатковим ризиком для європейської оборони може стати позиція Туреччини. Через її тісні зв’язки з Москвою існує ймовірність, що Анкара не братиме участі у потенційному конфлікті. Це може значно послабити НАТО в Європі, адже Туреччина забезпечує майже чверть особового складу, понад 30% бойових танків та 18% артилерії Альянсу.

Видання Der Spiegel проаналізувало різні аспекти військової потужності:

  • Танки: європейські країни НАТО мають близько 6700 бойових танків, тоді як Росія може розгорнути 2900 одиниць.
  • Артилерія: у європейських арміях нараховується понад 15 400 артилерійських установок, тоді як у Росії – 6090. Західні самохідні артилерійські установки, такі як французька Caesar і німецька Panzerhaubitze 2000, мають технологічну перевагу над російськими аналогами.
  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): тут Росія переважає, особливо якщо не враховувати Туреччину в підрахунках НАТО. Крім того, Європа відстає за темпами виробництва боєприпасів.
  • Протиповітряна оборона: у Європі поки що немає єдиної системи ППО, хоча з 2022 року реалізується ініціатива European Sky Shield, яка передбачає створення спільного повітряного щита.
  • Далекобійна зброя: перевага на боці Росії, оскільки серед європейських країн лише Велика Британія та Франція володіють ядерною зброєю, здатною запускатися з підводних човнів.
  • Авіація: Європа має близько 2300 винищувачів, тоді як у Росії їх лише 1400. Багато європейських ВПС уже використовують F-35, який перевершує російські бойові літаки.
  • Дрони: Росія випереджає Європу за кількістю безпілотників. Хоча європейські країни мають передові технології, їхнє виробництво значно відстає від російського.

Фахівці наголошують, що хоча за кількістю та якістю озброєння Європа має перевагу над Росією, її головною проблемою є недостатній рівень боєготовності. Більшість європейських армій не мають реального бойового досвіду, на відміну від російських військ, які вже три роки беруть участь у війні проти України.

Раніше ми писали, що російська армія застосовує нову тактику для атак на Україну за допомогою безпілотників. Загарбники тепер використовують БпЛА далекого радіусу дії за новою, раніше невідомою та ще більш смертоносною тактикою, ніж раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Окупанти використовують приблизно чотириметрові безпілотники-камікадзе типу «Шахед-136» або «Герань-2», як російські військові називають копію оригінального іранського дрона. БпЛА завдають величезної шкоди та призводять до великих пожеж. Щоночі ворог запускає від 20 до 150 таких дронів по українських містах. Зокрема, і по Києву.

Теги: росія армія Європа

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