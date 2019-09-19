Закон про імпічмент президента передали на підпис Зеленському



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Президент Володимир Зеленський

Можливість усунення президента з поста в порядку імпічменту передбачена ст. 111 Конституції, законопроєкт про імпічмент детально регулює цю процедуру

На підпис президенту України Володимиру Зеленському передали закон про імпічмент глави держави. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Законопроєкт №1012 вже підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Останній етап проходження документу - переданий на підпис президенту.

Як відомо, 10 вересня депутати Верховної Ради на засіданні проголосували за законопроєкт №1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Його підтримали 245 депутатів.

Даний законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту.