Рада перенесла розгляд мовного закону на вівторок



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Фото: 112 канал

Поправки до закону розглядатимуть вже наступного тижня

Верховна Рада України почне розгляд правок до мовного закону на наступному сесійному тижні, у вівторок. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час ранкового засідання Верховної Ради України.

«Були до президії запитання, чи буде в нас сьогодні розпочато розгляд поправок до закону про мову. Ні, ми перейдемо до поправок закону про мову вже з вівторка наступного сесійного тижня», - зазначила вона.

При цьому вона оголосила перерву в засіданні Ради до 12:40.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Також повідомлялося, що Рада сьогодні мала продовжити розглядати «мовний» закон. Адже це питання було винесено до порядку денного.

Проект закону 2679-д про забезпечення функціонування української мови як державної направлений на:

захист державного статусу української мови як мови громадянства України;

утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні;

функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства,

засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки;

застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій;

розвитку української мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення національної самосвідомості українців та збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті української нації.

Цей документ також урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя. Дія цього Закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами.

Він регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, застосування української мови у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання державної і комунальної форм власності, застосування української мови в публічних сферах.