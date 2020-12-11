  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінекономіки повідомило скільки українців отримають допомогу 8 тис. грн. під час карантину

    • Розсилка
    8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші, - урядовець - Мінекономіки повідомило скільки українців отримають допомогу 8 тис. грн. під час карантину
    8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші, - урядовець

    Допомогу отримають понад 1,7 млн людей

    Близько 1 млн 700 тисяч осіб, які втратили частину зарплати або доходу через введений карантин, отримають обіцяні 8 тисяч гривень. Про це повідомив  заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка в ефірі програми «Право на владу».

    За словами Качки, допомогу отримають більшість з тих найманих працівників, які не будуть працювати і для них 8 тисяч гривень ─  це «достатня» сума.

    «8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші. В принципі зрозуміло, що для бізнесменів та підприємців, які заробляють набагато більше грошей, ці кошти мізерні. Але з перспективи людини, яка має зарплату від 10 тисяч до 30 тисяч гривень. Для них 8 тисяч гривень допомоги є достатньою сумою», ─  сказав Качка.

    Нагадаємо, 10 грудня в Україні набули чинності зміни до бюджету-2020. Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з коронавірусом і її наслідками на надання:

    • одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;
    • одноразової матеріальної допомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
    • одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

    Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 7 грудня. 

    Читайте також: 
    Теги: Верховна Рада гроші Мінекономіки бізнес закон Володимир Зеленський президент карантин уряд Тарас Качка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies