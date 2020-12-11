Мінекономіки повідомило скільки українців отримають допомогу 8 тис. грн. під час карантину

8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші, - урядовець

Допомогу отримають понад 1,7 млн людей

Близько 1 млн 700 тисяч осіб, які втратили частину зарплати або доходу через введений карантин, отримають обіцяні 8 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка в ефірі програми «Право на владу».

За словами Качки, допомогу отримають більшість з тих найманих працівників, які не будуть працювати і для них 8 тисяч гривень ─ це «достатня» сума.

«8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші. В принципі зрозуміло, що для бізнесменів та підприємців, які заробляють набагато більше грошей, ці кошти мізерні. Але з перспективи людини, яка має зарплату від 10 тисяч до 30 тисяч гривень. Для них 8 тисяч гривень допомоги є достатньою сумою», ─ сказав Качка.

Нагадаємо, 10 грудня в Україні набули чинності зміни до бюджету-2020. Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з коронавірусом і її наслідками на надання:

одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;

одноразової матеріальної допомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 7 грудня.

Читайте також: