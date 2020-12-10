Степанов каже, що вакцинують всіх безкоштовно

В Україні вакцина буде одразу зареєстрована, щоб її могли купувати комерційні установи

Міністр охорони здоров'я розповів про першу хвилю вакцинації

Голова МОЗ Максим Степанов розповів, кого в Україні вакцинують у першу чергу та буде це зроблено коштом держави.

«У нас є дві складові щодо вакцинації. Перш за все ми маємо вакцинувати групу ризику – це люди або за професійними ознаками, як лікарі, або за медичними ознаками. Чому? Тому що ці люди хворіють найскладніше, найважчий у них перебіг хвороби. Левову частину зі статистики померлих становлять люди похилого віку, тому їх треба вакцинувати в першу чергу. Така кількість людей становить понад 20 млн громадян. Щобільше, ми зараз розглядаємо, і на цьому наголошував президент, що маємо надати доступ до вакцини усім без виключення громадянам саме коштом держави», - сказав він в ефірі каналу «Україна 24».

За словами міністра, в Україні вакцина буде одразу зареєстрована, щоб її могли купувати комерційні установи.

«Інша складова — це доступ на комерційному ринку, в лікарнях, які безпосередньо робитимуть вакцинацію. Ми підтверджуємо світовим виробникам, що ми одразу зареєструємо вакцину, якщо будуть відповідні умови, за дуже швидкою процедурою, щоб вони могли поставляти, зокрема на комерційний ринок. Але зараз у черзі стоїть понад 7 млрд людей, а потужності обмежені», - сказав він.

Напередодні в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.