  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада планує розглянути можливість дистанційного голосування для нардепів

    • Розсилка
    Руслан Стефанчук - Рада планує розглянути можливість дистанційного голосування для нардепів
    Руслан Стефанчук

    Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук закликає парламентарів повернутися до відповідного законопроекту №3250

    У Верховній раді можуть переглянути можливість народних депутатів голосувати дистанційно. Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

    «Враховуючи те, яка ситуація відбувається з коронавірусом і у країні, і в стінах Верховної ради, все ж таки переглянути можливість повернення до розгляду законопроекту №3250...це про віддалене голосування Верховної ради», – сказав Стефанчук.

    «Єдина мета, яка покладається на цей законопроект, це не втратити у такій критичній ситуації можливість діяльності єдиного законодавчого органу... Якщо будь-які пропозиції по ньому є, їх можна врахувати між першим і другим читанням», – підкреслив перший віце-спікер.

    Нагадаємо, в кінці березня президент України Володимир Зеленський наполягав на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту під час карантину. Він відзначав, що даний законопроект буде діяти лише в умовах коронавірусу.

    До слова, Верховна Рада хоче врегулювати дистанційну роботу.

    Володимир Зеленський президент Руслан Стефанчук час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies