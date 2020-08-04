Стефанчук допустив винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум



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За словами Руслана Стефанчука, на референдум може бути винесено майже будь-яке питання

Віцеспікер Ради підкреслив, що мова про відділення територій йти не може

Питання про надання окупованому Донбасу «особливого статусу» може бути винесене на всеукраїнський референдум, якщо немає порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню «Фокус».

Так, відповідаючи на питання, за яких умов доля Донбасу чи Криму може вирішуватися шляхом винесення питання про їх «особливий статус» на референдум, він сказав:

«На референдум може бути винесено будь-яке питання, яке забажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. А ще - питань податків, амністії та органів правопорядку, суду».

При цьому Стефанчук підкреслив, що мова про відділення територій йти не може.

«Важливо розуміти: на референдум виноситься тільки одне питання, його формулювання повинна бути чітким, а відповідь – або «так», або «ні», без варіантів», – додав він.

Стефанчук зазначив, що «якщо питання, які цікавлять народ, вимагають внесення змін до Конституції, їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться».

Також відповідаючи на питання, чи може бути рішення народу за результатами референдуму консультативним, або воно обов'язкове для виконання, перший віце-спікер зазначив, що референдуми є занадто дорогими, і для «консультації з народом досить соціологічних опитувань».

«Ми ж створили формулу, по якій рішення народу обов'язкові для виконання органами державної влади», – підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів.

30 липня Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

Також Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.