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    Стефанчук допустив винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум

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    <p>За&nbsp;словами Руслана Стефанчука, на&nbsp;референдум може бути винесено майже будь-яке питання&nbsp;</p> - Стефанчук допустив винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум

    За словами Руслана Стефанчука, на референдум може бути винесено майже будь-яке питання 

    Віцеспікер Ради підкреслив, що мова про відділення територій йти не може

    Питання про надання окупованому Донбасу «особливого статусу» може бути винесене на всеукраїнський референдум, якщо немає порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.

    Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню «Фокус».

    Так, відповідаючи на питання, за яких умов доля Донбасу чи Криму може вирішуватися шляхом винесення питання про їх «особливий статус» на референдум, він сказав:

    «На референдум може бути винесено будь-яке питання, яке забажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. А ще - питань податків, амністії та органів правопорядку, суду». 

    При цьому Стефанчук підкреслив, що мова про відділення територій йти не може. 

    «Важливо розуміти: на референдум виноситься тільки одне питання, його формулювання повинна бути чітким, а відповідь – або «так», або «ні», без варіантів», – додав він. 

    Стефанчук зазначив, що «якщо питання, які цікавлять народ, вимагають внесення змін до Конституції, їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться». 

    Також відповідаючи на питання, чи може бути рішення народу за результатами референдуму консультативним, або воно обов'язкове для виконання, перший віце-спікер зазначив, що референдуми є занадто дорогими, і для «консультації з народом досить соціологічних опитувань». 

    «Ми ж створили формулу, по якій рішення народу обов'язкові для виконання органами державної влади», – підкреслив Стефанчук.

    Нагадаємо, новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів.

    30 липня Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

    Також Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі

    Донбас Верховна Рада референдум статут Україна Руслан Стефанчук
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